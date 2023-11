Dachs, Schnecke, Fledermaus und Co. Wenn Tiere den Verkehr lahmlegen

Eine Nacktschnecke soll im September 2023 Schuld am Ausfall einer Ampelanlage im hessischen Neu-Isenburg bei Frankfurt sein. Wahrscheinlich sei die Schnecke in das Steuergerät der Ampel gekrochen und habe damit einen Kurzschluss ausgelöst, teilt die Stadt Neu-Isenburg mit. Die Entdeckungsreise des Kriechtiers sorgt für größere Konsequenzen im Verkehr: Die Lieferzeit für das Ersatzteil gibt die Stadt mit „mindestens eine Woche“ an. Die Schnecke hat ihren Kontakt mit der Ampeltechnik nicht überlebt.