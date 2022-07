Kater Orangey

Jeder, der eine Katze hat, weiß, wie gut inszeniert die Szene in „Breakfast at Tiffany’s“ ist. Schließlich trampeln Katzen gerne mal ungefragt auf ihren Besitzern herum, so wie der „namenlose Kater“ auf seiner Besitzerin Holly Golightly. Kater Orangey ist ein Filmstar, er spielte nicht nur neben Audrey Hepburn, sondern war in unzähligen weiteren Hollywood-Verfilmungen zu sehen, unter anderem in der 1959er-Verfilmung „Das Tagebuch der Anne Frank.“ Am Set soll Orangey immer etwas kratzbürstig erschienen sein.