Weltfrauentag 2024 Filme und Serien mit starken Frauen in der Hauptrolle

Einer der neusten feministischen Filme ist das Werk von Greta Gerwig, in dem Margot Robbie die Hauptfigur Barbie spielt. Ryan Gosling vertritt in der Nebenrolle das männlich Pendant Ken. In der „Barbiewelt“ sieht das Leben für all die Barbies rosig aus – bis die Hauptfigur gemeinsam mit Ken die reale Welt besucht. Dieser findet Gefallen an der patriarchalischen Struktur und versucht diese schließlich in der „Barbiewelt“ zu etablieren. Die Hauptfigur schafft es schlussendlich, Gleichberechtigung einzuführen.