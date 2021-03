„Geht selbstverständlich voran. Seid nachsichtig mit einer teilweise noch traditionellen Gesellschaft und zeigt freundlich, aber bestimmt und ohne Verurteilung oder Vorwürfe, wohin wir uns noch bewegen müssen. Lasst uns nicht passiv aggressiv sein, sondern aktiv unsere positive, zukunftsorientierte, mutige Stimme erheben. Und lasst uns gegenseitig die Türen aufmachen, uns hochziehen, uns unterstützen und gemeinsam beängstigend große Dinge anpacken – Frauen und Männer hand-in-hand. It is not us vs. them, but all of us agains the problem.“

Lea-Sophie Cramer (33), Gründerin von Amorelie (Zitat vom 5. März 2021, Instagram)