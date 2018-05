New York: Weinstein wegen Vergewaltigung angeklagt

New York

Der Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (66) ist wegen Vergewaltigung angeklagt worden. Weinstein stellte sich gestern der New Yorker Polizei, wo er festgenommen und wegen eines Falls von Vergewaltigung und eines Falls von erzwungenem Oralsex angeklagt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei. Dann verließ Weinstein die Polizeiwache in Handschellen. Als Nächstes soll er vor einem Gericht in Manhattan erscheinen. US-Medien zufolge sollen seine Kautionsbedingungen schon vorab festgelegt worden sein. Demnach werde er eine Million Dollar hinterlegen und sich verpflichten, ein Überwachungsgerät wie etwa eine Fußfessel zu tragen. Seine Reise- und Bewegungsfreiheit werde eingeschränkt. Seinen Pass müsse er abgeben.