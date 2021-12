Spanien

In Spanien sind es traditionell die Heiligen Drei Könige, die den Kindern am 6. Januar an Stelle des Weihnachtsmanns oder des Christkinds Weihnachtsgeschenke bringen, Unartige Kinder bekommen statt Geschenken nur - essbare - Kohlestücke. In vielen spanischen Städten wird die Ankunft der Drei Könige in Form eines Umzugs am 5. Januar gefeiert.

In allen Haushalten finden sich Krippen, Weihnachtsbäume sind eher noch die Ausnahme. Weitere wichtige Tage in der Weihnachtszeit: Die "Lotería de Navidad" am 22. Dezember. Vergleichbar mit unserem ersten April ist "El Día de los Inocentes" am 28. Dezember, der "dia de bromas" (Tag der Scherze). In der "Nochevieja" am 31. Dezember werden "12 uvas de la suerte" (Glücks-Trauben) bei den 12 mitternächtlichen Glockenschlägen gegessen.