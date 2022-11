Vorbereitung auf den Weihnachtsmarkt : Was sich gegen Taschendiebe machen lässt

Was sich gegen Taschendiebe machen lässt

Leipzig Mit der Adventszeit beginnt auch ein Fest für Taschendiebe. Die lenken Weihnachtsmarktbesucher oft ab, um sie dann zu bestehlen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht beim Fleckentrick.

Mit welchen Tricks arbeiten die Diebe?

Oft treten Taschendiebe im Duo oder in kleinen Gruppen auf und agieren nach Angaben der Polizei arbeitsteilig nach dem Motto: ablenken, anrempeln, Beute übergeben. Beim Rempeltrick wird das Opfer im Gedränge angestoßen oder in die Zange genommen. Der Vordermann bückt sich etwa oder bleibt abrupt stehen. Während das Opfer abgelenkt ist, greift ein Komplize in die Tasche.