Wenn wildfremde Menschen einander ähneln Faszination Doppelgänger

Ist er’s? Oder ist er’s nicht? Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass Wladimir Putin einen Doppelgänger besitzt. Oder gleich mehrere? Es gibt Indizien, Gerüchte, Behauptungen. Der Kreml streitet alles ab, natürlich. So etwas zuzugeben, wäre auch völlig sinnfrei. Schließlich sollte im Interesse der russischen Staatsführung ein Double unbedingt für echt befunden werden. Es könnte ja sein, dass jemand dem Original nach Leib und Leben trachtet. Die Täuschung, die den Tod eines Individuums in Kauf nimmt, um die Unverwundbarkeit eines anderen zu belegen, ist ein ziemlich perfides Kalkül. Doch weil dem post-sowjetischen Machthaber so etwas durchaus zuzutrauen wäre und die Liste seiner Feinde inzwischen beträchtliche Ausmaße angenommen hat, klingt das Doppelgänger-Dementi aus Moskau nicht besonders glaubwürdig.