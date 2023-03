Tödliche Attraktion Warum der schönste Strand Europas gleichzeitig der gefährlichste ist

Der Begriff hat nichts mit dem Turnschuh zutun, sondern lehnt an dem englischen Wort „sneak“ an, das übersetzt so viel wie „schleichen“ bedeutet. Sneaker-Wellen entstehen, wenn mehrere kleine Wellen ihre Energie bündeln und zu einer großen Welle werden. Das kann üblicherweise durch Strömungen im Meer entstehen, aber auch - wie im Fall von Reynisfjara - durch unterirdische Klippen, die die Wucht der Wellen vor dem Auftreffen am Strand noch einmal verstärken und die Sogwirkung dieser steigern.