Warum treten Stinkwanzen im Herbst vermehrt in der Wohnung auf?

Stinkwanzen mögen es warm. Die ausgewachsenen Insekten überwintern in Felsritzen, oder eben Hauswände. Sinken die Temperaturen unter zehn Grad, versuchen sie, tiefer in die Ritze zu dringen und gelangen so in die Wohnung. Auch durch Rollladenkästen und offene Fenster können sie hereinkrabbeln.