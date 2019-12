Vulkan-Katastrophe : Am Höllenschlund von White Island

Hans Onkelbach auf White Island. Foto: Hans Onkelbach

Rotoroa Der stinkende Höllenschlund von White Island in Neuseeland lockt jährlich Tausende Touristen an. Unser Autor war erst vor wenigen Tagen noch dort. Und erinnert sich nun mit einem mulmigen Gefühl an den Besuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Onkelbach

In der Sprache der Maori heißt der Vulkan „Te Puia O Whakaari“ – was man ungefähr mit „der dramatische Vulkan“ übersetzen könnte. Die Weißen nennen ihn, diese Insel im Ozean, White Island. Dass der erste Name es besser trifft als der harmlos klingende andere, erlebt Neuseeland gerade jetzt. Aus dem Tagesausflug auf die Vulkaninsel ist möglicherweise für Dutzende Urlauber ein tödliches Abenteuer geworden. Bei einem plötzlichen Ausbruch des Vulkans von White Island kamen am Montag mindestens fünf Menschen ums Leben. Befürchtet wird, dass noch viel mehr Todesopfer zu beklagen sind. Mehr als 20 Besucher wurden in der Nacht vermisst. Die Polizei vermutet, dass es auf der Insel keine Überlebenden mehr gibt. Wegen der Gefahr weiterer Eruptionen konnten die Rettungskräfte sie nicht betreten.

Vor wenigen Tagen zeichnete sich diese Katastrophe noch nicht ab. Obwohl: Beim Hinflug im Helikopter von Rotorua aus (Flugzeit ca. 30 Minuten) erzählte Pilot Josh, der Berg sei seit einigen Tagen ungewöhnlich aktiv. Aber man glaube nicht an eine unmittelbare Gefahr. Für diesen Tag, gerade mal eine Woche her, hat er Recht behalten. Dennoch ein mulmiges Gefühl – der tödliche Knall (den ein Geologe jetzt als kräftiges Räuspern beschrieb) hätte auch kommen können, als wir dort waren und direkt im Zentrum des Kraters standen.

White Island ist eine Touristen-Attraktion. Schon der Anblick aus dem Hubschrauber ist spektakulär: zu einer Seite hin offen liegt das Massiv dort in der blauen See, aus dem riesigen Loch steigt eine weiße Wolke empor. Der Pilot fliegt in den Krater, der einen Durchmesser von einigen hundert Metern hat. Also Platz satt zum Landen an einer Stelle, die eben genug ist. Erst später sehen wir mehrere aus Holz gezimmerte Landeplattformen, aber die sind an diesem Tage nicht nutzbar, weil dort der Wind schlecht steht.

Unten angekommen, wird der Motor des Hubschraubers ausgeschaltet. Der erste Gedanke, instinktiv: Hoffentlich springt der gleich wieder an! Dann sichert der Pilot die Rotoren mit Seilen und Gewichten am Boden, weil der stetig drehende Wind die Blätter beschädigen könnte.

Wir laufen umher, fühlen uns wie auf einer riesigen, schlecht aufgeräumten Baustelle. Überall Schutt, dicke Felsbrocken, Gestein, Kies, Schlamm. Hunderte von Quadratmetern sind mit leuchtend gelbem Schwefel bedeckt, aus kleinen und großen Löchern quillt Dampf oder heißes Wasser, das glucksend in Richtung Meer läuft. Manchmal ist es lauwarm, manchmal heiß, manchmal kocht es. Es stinkt nach faulen Eiern. Dass wir nach dem Aussteigen eine Gasmaske bekommen haben, erweist sich als sinnvoll – immer wieder läuft man in Schwaden einer Chemiemixtur, die das Atmen sofort unmöglich macht und im Hals brennt, die Augen tränen lässt.

Aus der Ferne sind Geräusche zu hören, die an große Bagger oder Lastwagen erinnern, es dröhnt, knallt, rumpelt, der Boden zittert. Dann schließlich der eigentliche Krater. Pilot Josh warnt dringend davor, näher als drei oder vier Meter an den Rand zu gehen, denn der könnte bröckeln. Und das, was da unten so türkisblau verlockend aussieht, ist eben kein Wasser, sondern eine hochgiftige Flüssigkeit, aus der man nicht lebend wieder rauskommen würde. Respektvoll halten wir Abstand – so muss er aussehen, der Höllenschlund. Vermutlich deshalb kommen jährlich einige tausend Menschen her.

Am anderen Ende des Sees, in vielleicht 400 Meter Entfernung, ein riesiges Loch im Boden, unterhalb des Hanges. Ununterbrochen quellen weiße Wolken in die Höhe, alle paar Sekunden spuckt es dicke, schwarze Fontänen von offenbar heißem, dampfendem Schlamm aus, der viele Meter hoch in die Luft spritzt. Sich vorzustellen, dass diese fiese Brühe ein paar Tausend Meter nach oben fliegt, zusammen mit dicken Gesteinsbrocken, und irgendwann wieder runter kommt, während man nicht weit entfernt davon steht, ist ein beängstigender Gedanke. Dennoch: Fasziniert erleben wir die absolute Naturgewalt.

Beim Rundgang lernt man schnell, darauf zu achten, wohin man tritt. Nicht alles, was fest aussieht, ist es auch – einmal sinke ich blitzschnell ein, heißer Schlamm umschließt die Schuhe und nur durch schnelles Wegspringen verhindere ich, dass ich mir die Füße verbrenne.

Und dann kommt der Moment, in dem unser Pilot einen Steinbrocken aufhebt und uns vor die Füße plumpsen lässt. Das dumpfe Geräusch beim Aufprall beweist ohne jeden Zweifel – unter uns ist ein Hohlraum. Uns wird klar: Wer da einbricht, wird vermutlich nicht wieder auftauchen.