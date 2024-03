Über 4000 Anzeigen 18-jähriger „Anzeigenhauptmeister“ will Falschparkern an den Kragen

Laut eigenen Angaben hat Niclas Matthei, der aus dem kleinen Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt stammt, so schon über 4000 Falschparker gemeldet. Zu den Delikten, die der junge Mann meldet, gehören aber nicht nur falsch abgestellte Fahrzeuge. Er hat auch ein Auge auf abgelaufene TÜV-Plaketten, wie er bei Spiegel TV erzählt. Angeblich sollen so bereits über 140.000 Euro Bußgelder an die Gemeinden gegangen sein.