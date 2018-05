Viersen: Viersen: Falsche Dachdecker unterwegs

Viersen Die Unbekannten gaben an, Tornado-Schäden beheben zu müssen.

Falsche Dachdecker haben sich bei Senioren, deren Häuser vom Tornado beschädigt wurden, als Dachdecker ausgegeben und sich so Zutritt zu deren Häusern verschafft. So klingelten am Donnerstag gegen 13.10 Uhr zwei Männer am Haus einer 86-Jährigen. Sie gaben vor, am Dach etwas reparieren zu müssen. "Ich hatte gerade 'Tagesschau' geguckt, war ein bisschen im Halbschlaf, als es an der Tür klingelte", sagte die Frau.