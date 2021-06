Walzte den Elektrozaun nieder : Letzter Befreier von Auschwitz ist tot

München Er war der letzte lebende Befreier vom NS-Konzentrations- und Vernichtungslager: David Dushman, der 1945 mit einem Panzer den Zaun des Lagers niedergerissen hatte, ist im Alter von 98 Jahren gestorben.

Der letzte noch lebende Befreier des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, David Dushman, ist tot. Er verstarb in der Nacht zu Samstag im Alter von 98 Jahren in einem Münchner Krankenhaus, wie die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) am Sonntag mitteilte. „Jeder Zeitzeuge, der von uns geht, ist ein Verlust, doch der Abschied von David Dushman schmerzt besonders“, so IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch in einer Erklärung. „Dushman stand an vorderster Front, als 1945 die Mordmaschinerie der Nationalsozialisten zerschlagen wurde; als 'Held von Auschwitz' rettete er unzählige Menschenleben.“