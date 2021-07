Neue Verhandlung angeordnet : Verfassungsgericht setzt Grenzen für Zwangsbehandlung in Psychiatrie

Karlsruhe Der Kläger, der in einer bayrischen Psychiatrie gegen seinen Willen mit Neuroleptika behandelt wurde, hatte sich mit einer Patientenverfügung dagegen gewehrt. Der Richter gab ihm nun teilweise recht.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat für die Zwangsbehandlung von in der Psychiatrie untergebrachten Menschen Grenzen gesetzt. In einem am Freitag veröffentlichten Beschluss gaben die Richter einem Mann teilweise Recht, der gegen seinen schriftlich erklärten Willen in Bayern mit Neuroleptika wegen einer Schizophrenie behandelt wurde. Solch eine Zwangsbehandlung kann auch nach Auffassung der Karlsruher Richter angemessen sein, die vorherigen Gerichte hätten sie dann aber umfassender und weitgehender prüfen müssen.