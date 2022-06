Festnahme in Venlo : Dieb landet mit Wohnmobil in der Maas

Dieb landet mit Wohnmobil in der Maas

Festnahme in Venlo

Der Dieb landete mit dem Wohnmobil in der Maas. Foto: Günter Jungmann

Venlo Ein Dieb hat in Venlo ein Wohnmobil gestohlen. Bei der Flucht kam er jedoch von der Straße ab und landete mit dem Fahrzeug in der Maas. Der Tatverdächtige wurde dabei verletzt.

Zu einem Wohnmobildiebstahl mit spektakulärem Ende ist es am Sonntagmorgen bei Venlo gekommen. Ein Mann hatte zuvor das besagte Wohnmobil gestohlen. Beim Versuch, das Wohnmobil zu stehlen, geriet der Mann laut Polizei mit dem Besitzer in Streit. Dem Verdächtigen, der bei dem Gefecht verletzt wurde, gelang anschließend die Flucht mit dem Wohnmobil - aber nur kurz. Er kam laut Polizei von der Straße ab, die Front des Wohnmobils rutschte in die Maas.