Am 9. Mai ist Vatertag WhatsApp-Bilder mit Sprüchen zum Verschicken

Für den schrägen Seriencharakter Phil Dunphy von Modern Family lautet die Faustregel, was das Papa-Sein angeht: „Ich habe immer gesagt, wenn mein Sohn mich für einen seiner idiotischen Freunde hält, habe ich es als Vater geschafft." Was einen guten Papa ausmacht, ist nun mal subjektiv. Jedenfalls ist der Vatertag am 9. Mai eine gute Gelegenheit, dem eigenen Papa mit ein paar persönlichen Worten „Danke“ zu sagen.