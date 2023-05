Heute ist Vatertag WhatsApp-Bilder mit Sprüchen zum Verschicken

Wer die Grüße nicht persönlich loswerden kann, der kann sie auch mittels einer lieben Nachricht oder einem Anruf überbringen. Und wer hierzu noch auf der Suche nach den richtigen Worten ist, dem helfen wir gerne weiter. In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen zehn tolle Bilder zum Abspeichern oder um einen Screenshot mit ihrem Smartphone zu erstellen. So können Sie das Bild einfach an Ihren Vater senden und Ihrem Papa alles Liebe und Gute wünschen.