Mit Dwayne „The Rock“ Johnson Disney bringt Neuverfilmung von „Vaiana“ raus

Der Disney-Animationsfilm „Vaiana“ (Originaltitel „Moana“) wird mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern neu verfilmt. Der Geschäftsführer des Disney-Konzerns, Bob Iger, teilte am Montag mit, dass an einem Remake gearbeitet werde, bei dem Dwayne „The Rock“ Johnson mitspielen soll. Er soll die Rolle des Halbgotts Maui übernehmen, dessen Stimme er in der Animationsversion war. Ein Regisseur wurde nicht bekanntgegeben. Auli'i Cravalho, die im Animationsfilm „Moana“ die Stimme gab, soll bei der neuen Version Produzentin sein.