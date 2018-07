US-Medien: Sängerin Demi Lovato nach Drogenvorfall im Krankenhaus

Los Angeles Laut einem amerikanischen Promi-Portal soll die Künstlerin Demi Lovato wegen einer Überdosis Drogen nach einem Notruf in ärztlicher Behandlung sein.

Die US-Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (25) soll nach einem Drogenvorfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Das berichteten amerikanische Medien am Dienstag. Laut dem Internetportal „TMZ.com“ werde eine Überdosis Heroin als möglicher Grund vermutet. Lovato sei am Dienstagmittag (Ortszeit) von einem Haus in den Hügeln von Hollywood in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden.