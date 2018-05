London: US-Bischof predigt bei royaler Hochzeit

London Der Amerikaner leitet den Gottesdienst mit dem anglikanischen Primas.

Wenige Tage vor der Hochzeit von Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle am Samstag hat das Königshaus weitere Details bekanntgegeben. Das Paar habe den Primas der Episkopalkirche in den USA, Bischof Michael Bruce Curry (65), gebeten, die Predigt während des Gottesdienstes in der historischen Georgskapelle von Windsor Castle zu halten, teilte der Kensington Palast mit.