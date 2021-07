Einreisebestimmungen, Ausgangssperren, Restaurants und Co. : Diese Regeln gelten derzeit in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf In den Sommerferien ist eine Reise in bestimmte Urlaubsländer möglich – das Auswärtige Amt warnt jedoch teilweise davor. Gleichzeitig öffnen immer mehr Länder für Touristen und lockern die Corona-Regeln. Vielerorts steigt die Zahl der Infizierten wieder. Ein Überblick über den Stand der Dinge.

Am 5. Juli haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien angefangen. Viele Menschen sind in die beliebten Urllaubsregionen gereist. Doch vielerorts steigen die Corona-Zahlen. Die Lage in Spanien hat sich während der Urlaubssaison deutlich verschärft. Die Bundesregierung stuft das Land - wie auch die Niederlande - ab Dienstag, 27. Juli, zum Hochinzidenzgebiet hoch. Das hat vor allem für ungeimpfte Urlauber Folgen.