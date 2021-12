Einreisebestimmungen, Ausgangssperren, Restaurants und Co. : Diese Regeln gelten derzeit in beliebten Urlaubsländern

die Einreise ist außerdem ein negatives PCR-Testergebnis (nicht älter als 72 Stunden) oder ein Schnelltestergebnis (nicht älter als 48 Stunden) erforderlich. Wer vollständig geimpft ist (seit mindestens 14 Tagen) wird von der Testpflicht befreit, muss die Immunisierung dann aber schriftlich oder digital belegen können. Der gelbe Impfpass reicht dafür aus. Auch eine Genesungsbescheinigung macht die Einreise möglich. Kinder unter zwölf Jahren sind ebenfalls von der Testpflicht ausgenommen.

Fast alle großen Hotelanlagen empfangen wieder Gäste. Die meisten Sehenswürdigkeiten und Museen sind unter Kapazitätseinschränkungen wieder zugänglich. In Restaurants und Cafés gilt in den Innenbereichen 2G und in den Außenbereichen 3G. In Geschäften (Ausnahme: Supermärkte oder Apotheken) benötigen Ungeimpfte einen negativen Corona-Test. Geschlossene öffentliche Räume (zum Beispiel Kinos, Theater, Museen und Bars) dürfen Ungeimpfte seit dem 22. November nicht mehr betreten.