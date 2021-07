Einreisebestimmungen, Ausgangssperren, Restaurants und Co. : Diese Regeln gelten derzeit in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf In den Sommerferien ist eine Reise in bestimmte Urlaubsländer möglich – das Auswärtige Amt warnt jedoch teilweise davor. Gleichzeitig öffnen immer mehr Länder für Touristen und lockern die Corona-Regeln. Andere widerum blicken mit Sorge auf die Delta-Variante. Ein Überblick über den Stand der Dinge.

Am 5. Juli haben in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien angefangen. Der Fortschritt der Impfkampagne, die sinkenden Inzidenzen – sowohl in Deutschland als auch in den beliebten Reisezielen – und die umfassenden Lockerungen in vielen Urlaubsländern lassen Gutes erhoffen: Ein Urlaub wird in diesem Sommer wahrscheinlich möglich sein, zumal seit dem 1. Juli der digitale Impfnachweis das Reisen weiter erleichtern sollte. Zwar warnt die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ in eine Vielzahl von Ländern. Ein grundsätzliches Reiseverbot besteht allerdings nicht.