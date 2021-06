Einreisebestimmungen, Ausgangssperren, Restaurants und Co. : Diese Regeln gelten derzeit in beliebten Urlaubsländern

Düsseldorf In den Sommerferien ist eine Reise in bestimmte Urlaubsländer möglich – das Auswärtige Amt warnt jedoch teilweise davor. Gleichzeitig öffnen immer mehr Länder für Touristen und lockern die Corona-Regeln. Wir geben einen Überblick.

Am 5. Juli starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Der Fortschritt der Impfkampagne, die sinkenden Inzidenzen – sowohl in Deutschland als auch in den beliebten Reisezielen – und die umfassenden Lockerungen in vielen Urlaubsländern lassen Gutes erhoffen: Ein Urlaub wird in diesem Sommer wahrscheinlich möglich sein. Zwar warnt die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ in eine Vielzahl von Ländern. Ein grundsätzliches Reiseverbot besteht allerdings nicht.