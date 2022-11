Erster Advent naht Sieben schnelle Ideen für improvisierte Adventskränze

Im Prinzip reicht schon wenig: Ein Teller, vier Kerzen, etwas Deko. Mehr braucht es im Prinzip nicht für den Adventskranz. Warum also nicht die Not zur Tugend machen und auf den minimalistischen Adventskranz setzen? Der muss nicht einmal in Kranzform sein, vier hübsche Kerzenhalter nebeneinander, vielleicht platziert auf einer hübschen Platte, geben in der Adventszeit schon sehr viel Weihnachtsgefühl. Hier heißt es: Mut zur Lücke und selbstbewusst präsentieren. Für ganz Faule reicht im Prinzip auch eine Kerze, die mit einem Stift in vier Segmente unterteilt wird: Zu jedem Adventssonntag darf sie dann ein Stückchen weiter abbrennen.