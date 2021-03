UN-Bericht : Fast ein Fünftel der verkauften Lebensmittel landet weltweit im Müll

Paris Vor allem in privaten Haushalten werden zu viele Lebensmittel weggeworfen. Zugleich gehen 700 Millionen Menschen hungrig ins Bett. Der Food Waste Index soll Ländern helfen, das Problem zu lösen.

Der Bericht konzentriert sich ausschließlich darauf, was mit den Lebensmitteln auf der Verbraucherebene passiert, und nicht auf die Lebensmittel, die während der Produktion, Lagerung oder Verteilung verschwendet oder verloren gehen. Der daraus resultierende Food Waste Index soll den Ländern weltweit helfen, das Problem innerhalb ihrer Grenzen in den Griff zu bekommen.

"Wenn Lebensmittelverlust und -verschwendung ein Land wären, wäre es der drittgrößte Emittent von Treibhausgasemissionen auf dem Planeten", sagte einer der Mitautoren des Berichts, Richard Swannell von der Organisation Waste and Resources Action Programme (WRAP). "Man muss das Lebensmittelsystem in Ordnung bringen, wenn man den Klimawandel in den Griff bekommen will."