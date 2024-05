Fehlende Umsicht Platz da, hier komm‘ ich!

Mit Raumverhalten als Teil der nonverbalen Kommunikation beschäftigt sich die Proxemik. Armin Poggendorf, Betriebswirt, Pädagoge und Professor an der Hochschule Fulda, sieht darin etwas Ähnliches wie Mimik, Gestik oder Körperhaltung, also einen bestimmten Teil der Körpersprache, den er auch „Raumsprache“ nennt. Dadurch drückten Menschen ihre sozialen und emotionalen Beziehungen aus. Wenn Leute anderen den Weg abschneiden oder sie behindern, ohne es zu merken, habe das manchmal damit zu tun, dass sie unter Druck stünden und in Eile seien. „Oder sie meinen, in der Hierarchie über anderen zu stehen und in der Rangfolge vorne“, sagt Poggendorf. Wege abzuschneiden oder im Weg zu stehen, sei ein Dominanzverhalten, das sich in einem bestimmten Territorialverhalten äußere: Platz da, der Platz ist meiner, ich komme zuerst! Jeder Mensch müsse die Pole Einfühlung, Rücksichtnahme und Durchsetzungswille ausbalancieren. Manche setzten aber „blindlings auf Durchsetzung“, sie befänden sich „mental im Kampfzustand“. Mangelnde Umsicht wäre dann nicht nur eine individuelle Schwäche, sondern auch ein Indiz für gesellschaftlichen Druck, auf den mehr Menschen mit Dominanzgehabe reagieren.