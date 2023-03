Erziehungsexpertin Nicola Schmidt Wenn Eltern spüren: Da stimmt was nicht

Schmidt Bei Menschen, die Taten anrichten wie jetzt in Freudenberg, gibt es unabhängig vom Alter ein enormes Empathiedefizit. Wir wissen zu wenig über die Hintergründe in Freudenberg, aber ein massiver Stresszustand muss eine Rolle gespielt haben. Der kann ausgelöst werden durch starke Emotionen wie Wut, kalten Hass, Demütigung, aber er wird gekoppelt gewesen sein an ein herabgesetztes Empathieempfinden und mangelnde Emotionsregulation und Impulskontrolle. Erst dann sind Menschen überhaupt in der Lage, eine solche Tat zu vollbringen. Gleichzeitig sind Kinder, die Täter werden, immer nur das Produkt ihres Umfelds und ihrer Erziehung. Kinder wegzusperren, würde uns also keinen Schritt weiterhelfen. Wir müssen fragen: Wo kommt das Kind her? In welchem Umfeld ist es aufgewachsen? Und wer kommt noch aus diesem Umfeld? Das Kind ist nur Symptom von gesellschaftlichen Problemen in Familien und Schulen. Die Strafmündigkeitsdebatte zielt aus meiner Sicht auf das falsche Thema.