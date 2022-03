Zwei Wochen nach der russischen Invasion : Situation im belagerten Mariupol spitzt sich zu

Eine junge Frau stillt ein Baby in einem improvisierten Bunker in Mariupol. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Mariupol Die Lebensmittel in der ukrainischen Großstadt werden knapp, ein Ende des russischen Granatenbeschusses ist nicht in Sicht. Der Versuch, Zivilisten zu evakuieren und Hilfsgüter nach Mariupol zu bringen, scheiterte am Dienstag.

Knapp zwei Wochen nach Kriegsbeginn hat sich in der von russischen Invasoren belagerten Großstadt Mariupol der Hunger breitgemacht. Menschen brachen auf der Suche nach Essbarem in Geschäfte ein, einige schmolzen Schnee, um Wasser zu haben. Tausende drängten sich in Kellern, die unter dem Einschlag russischer Granaten erzitterten. Die Lage in der Stadt sei katastrophal, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Die Stadt mit rund 430.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist eingekreist. Ein Versuch, Zivilisten zu evakuieren und dringend benötigte Medizin, Nahrung und Wasser nach Mariupol zu bringen, scheiterte am Dienstag. Ukrainische Regierungsbeamte erklärten, russische Streitkräfte hätten den Konvoi beschossen, bevor er die Stadt erreichen konnte. Russland bestreitet das.

Die Einwohnerin Goma Janna saß mit andern Frauen und Kindern beim Schein einer Öllampe in einem Keller. „Warum sollte ich nicht heulen?“, fragte sie unter Tränen. „Ich will mein Haus. Ich will meine Arbeit. Ich bin so traurig wegen der Menschen und wegen der Stadt, der Kinder.“

Russische Truppen versuchen, eine Landverbindung zwischen der 2014 annektierten Halbinsel Krim und den Rebellengebieten zu erobern. Mariupol am Asowschen Meer liegt dazwischen und wird seit Tagen belagert.

