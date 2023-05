Statistik von Fahrdienst Diese Gegenstände werden am häufigsten im Uber vergessen

Zum siebten Mal hat das US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen Uber, das für die Vermittlung von Personenbeförderung zuständig ist, einen „Lost & Found Index“ erhoben. Der Report 2023 zeigt unter anderem an, welche Gegenstände am häufigsten bei den Uber-Fahrern im Auto vergessen wurden. Die Top-10-Gegenstände, die in den Fahrzeugen vergessen werden, haben wir hier für Sie zusammengefasst.