Kurioser Wahlkampf : TV-Stars machen zwei Berliner zu Schulsprechern

Berlin Mit dieser Antwort hatten zwei Berliner Schüler wohl nicht gerechnet. Florian und Felix baten den Comedian Luke Mockridge um Unterstützung für ihren Schulsprecher-Wahlkampf - heraus kam ein langes Video mit zahlreichen Stars.

Ob es in Deutschland schon mal einen so prominenten Schulsprecher-Wahlkampf gab? Mit einem fast siebenminütigen Video unterstützen zahlreiche deutsche Prominente um den Comedian Luke Mockridge in einer Internet-Kampagne die Kandidatur der beiden Schüler Florian und Felix am Berliner Otto-Nagel-Gymnasium. Sie hatten Mockridge zuvor um Hilfe gebeten. Mit Erfolg: Wie das Gymnasium am Sonntag mitteilte, sind Florian und Felix mit 42,6 Prozent der Stimmen gewählt worden.