Sendetermine, Kandidaten, TV-Stream : „The Biggest Loser - Family Power Couples“ 2021: Was ist neu?

„The Biggest Loser - Family Power Couples“ 2021: Was ist neu?

Der Sender Sat1 bringt mit „The Biggest Loser - Family Power Couples“ 2021 ein neues Format hervor. Im Gegensatz zur erfolgreichen Abnehm-Show „The Biggest Loser“ sollen hier gemeinsam im Familien-Duo die Kilos purzeln. Alle wichtigen Infos zum Start, Sendetermine, Kandidaten und Neuheiten.

Beim neuen Spin-Off der erfolgreichen Sat1-Abnehm-Show „The Biggest Loser“ dreht sich zum ersten Mal alles um Teamwork. Bei „The Biggest Loser – Family Power Couples“ 2021 müssen die Kandidaten nicht als Einzelkämpfer antreten, sondern im Duo-Team. Acht Familien-Duos, bestehend aus Elternteil und Kind, versuchen gemeinsam mit den Coaches in eine leichtere Zukunft und ein gesünderes Leben zu starten. Auf das Gewinner-Paar wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

„The Biggest Loser - Family Power Couples“ 2021: Das ist neu

Das Family-Power-Couple, das bis zum Finale im Herbst prozentual am meisten Gewicht verloren hat, gewinnt die Show und erhält eine Siegprämie von 50.000 Euro.

„The Biggest Loser - Family Power Couples“ 2021: Start- und Sendetermine

Der Start von „The Biggest Loser - Family Power Couples“ ist am Montag, den 30. August um 20:15 Uhr bei Sat.1 . Es werden insgesamt sechs Folgen jeweils montags zur Prime-Time ausgestrahlt.

„The Biggest Loser - Family Power Couples“ 2021: Wiederholungen und Stream

Wer sind nun die Kandidaten, die gemeinsam den Kampf gegen den überschüssigen Kilos angehen wollen? Insgesamt treten 16 Kandidaten, also 8 Duos an. Die Paare bestehen stets aus einem Elternteil und einem Kind. Die Kinder sind dabei im Alter von 15 bis 26 Jahren. Also wahre Familien-Duos - oder, wie es der Sender formuliert: Family Power Couples!