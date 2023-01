Qual der Wahl am Sonntagabend Seriös oder Quatsch? „Tatort“ und Dschungelcamp treten zur besten Sendezeit gegeneinander an

Es könnte spannend werden. Am Sonntagabend laufen zeitgleich der „Tatort“ in der ARD und die Vorberichterstattung zum großen Finale von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Beide absolute Quotenbringer. Aber was passiert, wenn die Formate gegeneinander antreten, Sonntagabend zur besten Fernseh-Primetime? Wo sind die Zuschauer besser aufgehoben? Wir geben in einigen Kategorien einen Ausblick und küren am Ende einen Gewinner – wobei es den Quotengewinner (wie immer) erst am Montagmorgen geben wird.