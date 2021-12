RTL-Quiz-Show : Bei Günther Jauch sind erstmals drei Millionen zu gewinnen

Schon am 10. November 2009, das Datum dieser Aufnahme, hat Günther Jauch die beliebte Sendung moderiert. Drei Millionen Euro gibt es aber im Jahr 2022 das erste Mal in der Geschichte der Show zu gewinnen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Köln Um den neuen Höchstgewinn bei „Wer wird Millionär?“ wird Anfang des kommenden Jahres gespielt. Geplant ist eine „3-Millionen-Euro-Woche“ von Montag bis Mittwoch mit einer Finalshow am 6. Januar.

Beim RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ können Kandidaten erstmals drei Millionen Euro gewinnen. Um den neuen Höchstgewinn wird in der ersten Januarwoche gespielt, wie RTL am Mittwoch mitteilte. Der Startschuss fällt am Montag, 3. Januar, um 20.15 Uhr mit einer zweistündigen Folge. Zwei weitere Ausgaben präsentiert Günther Jauch am 4. Januar und 5. Januar. Die „3-Millionen-Euro-Woche“ mündet schließlich im Finale am 6. Januar.