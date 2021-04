Promis unter Palmen 2021 : Alle Infos zur zweiten Staffel

Bei der neuen Staffel von Promis unter Palmen soll es wieder heiß hergehen. Die erste Folge wird am 12. April auf Sat.1 ausgestrahlt. Foto: SAT.1

Köln Am 12. April startet die zweite Staffel des noch jungen Formats „Promis unter Palmen”. Erneut werden mehrere Stars in eine Luxusvilla einziehen und im tropischen Paradies um 100.000 Euro spielen. Wer dabei ist und wo gedreht wurde, verraten wir hier.

Wann läuft „Promis unter Palmen“ 2021?

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ startet am Montag, 12. April, um 20.30 Uhr und wird auf Sat.1 ausgestrahlt. Die sieben anschließenden Folgen kommen danach immer montags um 20.15 Uhr.

Worum geht es bei Promis unter Palmen?

Bei der beliebten Sat.1-Produktion machen sich in Staffel 2 zwölf Promis ins tropische Paradies auf und ziehen dort in eine Luxusvilla. Die Stars und Sternchen teilen sich in Teams auf, die in Spielen und Challenges gegeneinander antreten müssen. Dabei können sie einen Nominierungsschutz erspielen. Das Gewinnerteam kann außerdem Promis aus dem Verliererteam nominieren, von denen einer die Villa verlassen muss. Dem Gewinner winken im Finale der Show 100.000 Euro und die Goldene Kokosnuss.

Welche Kandidaten nehmen an „Promis unter Palmen“ 2021 teil?

Während 2020 noch zehn Promis in das Tropenparadies aufbrachen, ziehen 2021 zwölf Promis in die luxuriöse Villa ein. Neben Model und DJ Giulia Siegel, Schauspieler Willi Herren und Gastronom Chris Töpperwien machen es sich auch Dragqueen Katy Bähm, Schlagersängerin Melanie Müller, Marcus Prinz von Anhalt und Emmy Russ unter Palmen gemütlich. Außerdem nehmen auch Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg, Tattoo-Model Kate Merlan und die Reality Stars Patricia Blanco, Elena Miras und Calvin Kleinen an der Show teil.

Wo wurde die neue Staffel „Promis unter Palmen“ gedreht?

Die zweite Staffel „Promis unter Palmen“ wurde in einer Luxusvilla an einem Strand von Thailand gedreht. Der genaue Drehort wurde allerdings nicht verraten.

Wo läuft „Promis unter Palmen“ im TV oder im Live-Stream?

„Promis unter Palmen“ wird jeweils montags um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Einzige Ausnahme: Die erste Folge am 12. April beginnt erst um 20.30 Uhr. Die Show kann auch online verfolgt werden auf sat1.de.

Wer war 2020 der Gewinner bzw. die Gewinnerin von Promis unter Palmen?