Nachlese zum „Tatort: Die ewige Welle" : Viel Persönliches, wenig Krimi

Die Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr (l, Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) sind bei ihren Ermittlungen im Tatort "Die ewige Welle" an der Eisbach-Welle nicht immer einer Meinung. Foto: DPA/BR/BR/Wiedemann & Berg Television GmbH & Co.

München Der Münchner „Tatort“-Kommissar trifft auf einen Jugendfreund: Mikesch wurde lebensgefährlich verletzt und türmt aus der Klinik. Dann macht Franz Leitmayr falsch, was er falsch machen kann. Und Batic greift nicht ein – leider.

Wie war es? Ziemlich überfrachtet. Es gab die persönliche Geschichte des Kommissars, einen Kriminalfall, Skizzen unterschiedlicher Drogendealer-Milieus, mit Mikesch ein Porträt eines im Leben Gescheiterten, der sich durchs Leben wurschtelt. In vielen Rückblenden erinnert sich Leitmayr an den Sommer damals, dann trifft er Frida wieder, und er muss sich Gedanken darüber machen, ob er womöglich der Vater von deren Sohn ist. Auch Mikesch kommt dafür in Frage. Wer der Vater ist, bleibt zum Glück am Ende ungeklärt. Die Kommissare sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Batic hat Rücken und lässt seinen Kollegen deshalb fast ungehindert gewähren, was am Schluss zur Katastrophe führt. Und die obligatorische Schießerei gibt es auch noch.