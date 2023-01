Dschungelcamp-Bilanz Eine Staffel wie aus dem echten Leben

Letztlich zeigte sich noch einmal am Finaltag, was Fallhöhe bedeutet – und wie wenig sie bewusst steuerbar ist. Eher beiläufig, so beiläufig wie die Witze über ihre Botoxbaustellen, erwähnte Djamila Rowe im Verlauf der Staffel, dass sie im Heim aufgewachsen ist und später in einem DDR-Jugendwerkhof Zwangsarbeit verrichtete. „Sie haben Zigaretten an mir ausgedrückt“, erzählte Rowe über ihre Kindheit schon in früheren Interviews, und dass es Momente gegeben habe, „wo ich dachte, vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte mich nicht geboren.“ Es sind Seiten, die man auch aus ihrer 2021 veröffentlichten Biografie namens „Botox für meine Seele" hätte kennen können. Die aber wohl letztlich doch hinter den eigenen Vorurteilen des aufgespritzten „Botschaftsluders“ zurückblieben.