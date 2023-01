Dschungelcamp-Auftakt 2023 „Leck mich am Arsch, was mache ich hier?“

Schon beim alljährlichen Get Together in lockerer Strandclub-Atmosphäre, bei dem zum Bedauern einiger Kandidatinnen diesmal kein Champagner gereicht wurde, wird dann klar: Manche wissen weder, worauf sie sich eingelassen haben, noch mit wem so genau. „Ich dachte Oliver Kahn zieht ein“, sagt Reality-Star Gigi Birofio, der wirklich etwas falsch verstanden zu haben scheint. „Ist das nicht der von ‚Cherry Cherry Lady‘?“ wird Markus Mörl von Weitem begrüßt, der mit der selben Eleganz versucht, mit dem Beiboot anzureisen, mit der er einst die Neue Deutsch Welle geritten ist. Das scheint ihm im Grunde auch besser zu gelingen als Realitystar Cosimo Citiolo, der mit einem Schwimmtier-Krokodil und aus dem Meer steigt – samt Rettungsring, wie Claudia Effenberg kommentiert und woraufhin er nur erwidert: „Ich werde hier aufblühen wie ein Schmetterling.“ Die Welt der Tiere ist das Stichwort, das „Checker vom Neckar“ Cosimo ohehin sehr bewegt. Er habe schon als Kind Angst vor Ameisen gehabt, erzählt der 110-Kilo-Mann am Strand, lediglich in einer begürtelten Netzbadehose bekleidet. Manchmal hätten Mitschüler ihm tote Bienen aufs Pausenbrot gelegt. Den Tieren im Dschungel aber wolle er sich stellen, versichert er, oder in seinen Worten: „Ich werde den Schwanz nicht zurückziehen.“