„Deutschland sucht den Superstar“ : Der Wendler zurück im TV

Düsseldorf Ab dem 5. Januar ist Michael Wendler als Jury-Mitglied von „Deutschland sucht den Superstar“ im TV zu sehen – er selbst nennt das bei Instagram sein „RTL-Comeback“, in Wahrheit ist es nur eine eher kurze, nicht vermeidbare Stippvisite im Prime-Time-Programm des Kölner Senders.

In der Nacht zu Mittwoch hat er es wieder getan – Michael Wendler hat ein Mini-Video bei Instagram gepostet. Im Vergleich zu den kruden Verschwörungstheorien, die in den letzten Wochen von dem Sänger aus Dinslaken kamen, mutet dieses geradezu unspektakulär an: Er spricht nicht selbst in die Kamera, es gibt keinen eingeblendeten Wendler-O-Ton-Text, er läuft zunächst einfach nur in Zeitlupe auf die Kamera zu. Schwarze Hose, schwarzes Shirt, schwarze wattierte Jacke (übrigens scheint die Sonne, daher auch:), Sonnenbrille, die Wendler-typische schwarz-betonierte Frisur. Dann Nahaufnahme und dazu die eingeblendete Zeile „Die neue Staffel DSDS“. Er selbst schreibt dazu: „RTL Comeback – beste Staffel aller Zeiten“. In Wahrheit ist es eher ein Comebäckchen denn ein echtes Comeback: Wendler ist in 13 von 22 Folgen der aktuellen, der 18. Staffel, von DSDS zu sehen – und zwar ausschließlich in den Castings, die allesamt im September gedreht wurden.