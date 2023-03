Cancel Culture im Fernsehen Warum die AfD in Talkshows gehört

Die beliebte Fernsehmoderatorin Maybrit Illner hat das jetzt getan. Jedenfalls hat sie Stellung bezogen, in einem Interview mit dem Redaktions Netzwerk Deutschland, zu dem immer wieder kehrenden Vorwurf, AfD-Gäste kämen in der deutschen Talkshowlandschaft nicht (mehr) vor. Dem hat Illner im Grunde zugestimmt, zugleich aber versucht, sich dafür zu rechtfertigen, dass auch in ihrer wöchentlichen Sendung (donnerstags, 22.15 Uhr) keine AfD-Politiker und -Politikerinnen zu sehen sind. Die AfD habe zum Beispiel bei Corona zunächst sämtliche Meinungen vertreten, sagt Illner. „Auch zum Krieg gab es Streit.“ Ist das ein Grund, sie nicht zu Wort kommen zu lassen? Wohl kaum, denn in wohl keiner demokratischen Partei wird intern nicht gestritten, oder zumindest gerungen um einzelne Standpunkte. Und mindestens für das Thema Pandemie stimmt das inhaltlich so pauschal nicht. Eine laute Mehrheit der AfD hat deutlich Kritik an staatlich verfügten Corona-Einschränkungen geübt – und damit auch die Kritik eines Teils der Bevölkerung vertreten.