Laut Tüv-Verband Betrugsversuche bei Führerscheinprüfungen auf Rekordniveau

Mehr als 2700 Führerscheinprüflinge haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres versucht, bei der Prüfung zu betrügen, und sind dabei erwischt worden. Das waren 38 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und so viele wie noch nie, wie der Tüv-Verband auf Basis einer entsprechenden Untersuchung am Montag mitteilte. „Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch weitaus größer ist“, sagte der Tüv-Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität, Richard Goebelt.