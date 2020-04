Grenzpolizei : Türkischer Soldat soll auf Frontex-Streife geschossen haben

Berlin An der türkisch-griechischen Grenze soll ein türkischer Soldat auf deutsche und griechische Frontex-Polizisten geschossen haben.

Am Dienstagabend sei es am Fluss Evros zu einer Schussabgabe durch einen türkischen Soldaten gekommen, während auf griechischer Seite sowohl eine griechisch-deutsche Frontex-Streife als auch eine Streife der griechischen Grenzpolizei anwesend waren, teilte ein Sprecher des Bundesinnenminiseriums am Donnerstag in Berlin mit. Die eingesetzten Kollegen seien nicht verletzt worden. Das Ministerium bestätigte damit einen entsprechenden „Spiegel“-Bericht (Onlineausgabe). „Die genauen Umstände werden noch aufgeklärt“, hieß es weiter. Ein Sprecher der Frontex-Zentrale in Warschau sagte dazu, die griechischen Behörden würden den Vorfall derzeit untersuchen.