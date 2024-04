Tarifstreit im NRW-ÖPNV Trotz Schwerpunktstreiks eher Friedenschance im ÖPNV

Natürlich wird es Zehntausende Pendler und andere ÖPNV-Nutzer in Düsseldorf, Krefeld und Bochum an diesem Montag nerven, wenn dort ein Teil der Busse und Straßenbahnen ausfällt. Trotzdem ist die neue Streikwelle deutlich zurückhaltender als es die sogenannten Warnstreiks im Februar und März waren, als Verdi im ganzen Bundesland praktisch alle ÖPNV-Betriebe lahmgelegt hatte, obwohl die Verhandlungen zum neuen Manteltarifvertrag noch nicht einmal gescheitert waren. Auch gemessen an den bundesweiten Aktionen der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) gegen die Deutsche Bahn hält sich das Ausmaß der neuen Arbeitskämpfe sehr in Grenzen. „Wir sind ja nicht die GDL“, hatte Verdi-Vertreter Peter Büddicker unserer Redaktion schon vor Ostern gesagt. Man sei „offen für sinnvolle Lösungen im Interesse der Belegschaft und der Unternehmen.“