Naturkatastrophe : Tropensturm „Eta“ bedroht Florida

Ein Paar spaziert während des heftigen Tropensturms am Strand von Miami Beach entlang. Foto: dpa/Wilfredo Lee

Havanna Der Wirbelsturm hat mehrere lateinamerikanische Länder verwüstet. Auch auf der Insel Kuba gab es viele Schäden - jetzt folgen die USA.

Der Tropensturm „Eta“ bedroht jetzt Teile des US-Bundestaates Florida. Das US-Hurrikanzentrum in Miami warnte vor schweren Regenfällen und lebensgefährlichen Überflutungen in Teilen des Südostens der Halbinsel. Gegen 4 Uhr (MEZ) lag das Zentrum des Sturms rund 60 Kilometer östlich von Marathon, einem Teil der Keys, der Inselkette an der Südspitze Floridas. Mit Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde zog er nordwestwärts Richtung Festland.