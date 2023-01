Gut gedacht, schlecht gemacht Toxische Komplimente, die keiner hören will

„Du hast aber super abgenommen“

Das Gewicht von Menschen zu kommentieren ist unangebracht. Denn man kann Menschen an dieser Stelle schnell falsche Verhaltensweise bestätigen (wie etwa ein ungesundes Essverhalten) und sie somit noch stärker in den hineintreiben. Das funktioniert in beide Richtungen. Also lieber Komplimente für andere Dinge verteilen.