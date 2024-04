Castingshow Tom und Bill Kaulitz steigen bei „The Voice“ aus

In der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ waren Tom und Bill Kaulitz neben Giovanni Zarella, Shirin David und Ronan Keating Teil des Jury-Teams. Für die Zwillinge lief es gut in der Staffel, am Ende wurde in Malou eines ihrer Talente sogar zur Gewinnerin der Castingshow gewählt. Nun gaben die Brüder jedoch bekannt, in der kommenden Staffel nicht mehr an der Show mitzuwirken. Auch Giovanni Zarella hatte kürzlich seinen Ausstieg verkündet.