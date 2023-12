Polizei gibt Tipps Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt vorbeugen

Nehmen Sie nur das Nötigste mit: Was nicht dabei ist, kann auch nicht gestohlen werden. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und Smartphone in verschlossenen Innentaschen der Kleidung sowie Handtaschen und Rucksäcke stets verschlossen auf der Körpervorderseite. Legen Sie Ihre Wertsachen nicht offen in Kinderwagen oder Rollatoren.