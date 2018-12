Fünf Tipps: So wird Weihnachten auch für Weihnachtsmuffel schön

Düsseldorf Irischer Punk, Linsenbraten und die Eröffnung der Grillsaison - wer mit Weihnachten bisher nichts anfangen konnte, wird hoffentlich mit unseren alternativen Festtagsideen glücklich.

Wem selbst „Weihnachten bei Hoppenstedts“zum Halse raushängt, der bekommt vermutlich schon einen allergischen Schock, wenn er nur „Aschenbrödel“ hört. Doch auch für diese Menschen ist noch nicht alles verloren. Der, also DER US-amerikanische Filmklassiker zu Weihnachten ist in Deutschland nahezu unbekannt. „A Christmas Story“ (Fröhliche Weihnachten) erzählt von Ralphie, einem Jungen, der in den 40er Jahren in einem Vorort von Indiana aufwächst und sich nichts sehnlicher wünscht als das Luftgewehr Red Ryder BB Rifle. Bis zur Bescherung erlebt er, was ein Kind früher so erlebte: Schimpfwörter benutzen und dafür auf Seife beißen müssen, von den bösen Buben auf dem Heimweg verprügelt werden, dem Kaufhausweihnachtsmann den Wunsch ins Ohr flüstern. Erträglicher war Nostalgie selten. Nachteil: Der Film läuft kaum im deutschen Fernsehen, in diesem Jahr nur auf TNT Film (24. Dezember und 25. Dezember, jeweils 0.45 Uhr und 6 Uhr).

Wir wollen an dieser Stelle gar nicht erst anfangen, all die Weihnachtshits aufzuzählen, die uns alljährlich jeden Weihnachtsmarkt madig machen. Es ist zum Davonrennen. Unverwüstlich ist hingegen das gar nicht zuckersüße „Fairytale Of New York“ der englischen Folk-Punk-Band „The Pogues“ von 1987. Darin besingt der Ich-Erzähler den Weihnachtsabend eines irischen Einwanderers in New York. Der schläft in einer Gefängniszelle in New York City seinen Rausch aus, sein Zellengenosse singt eine irische Ballade. Der Ich-Erzähler fängt daraufhin an, von einem Schlagabtausch mit der nicht gerade zimperlichen weiblichen Protagonistin zu träumen, deren Part die Musikerin Kirsty MacColl übernimmt. Vieles ist nicht zitierfähig. Es wird jedenfalls sehr viel geflucht. So wie in Deutschland „Last Christmas“ steigt dieser Song in Großbritannien vor Weihnachten regelmäßig wieder in die Charts ein.