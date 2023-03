Klimaaktivisten Til Schweiger hält Klimakleber für „Vollidioten“

Der Schauspieler Til Schweiger hat Klimaaktivisten, die sich aus Protest auf einer Straße festkleben, als „Vollidioten“ bezeichnet. „Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus“, sagte der 59 Jahre alte Star von „Manta Manta - Zwoter Teil“ in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Donnerstag). „Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.“